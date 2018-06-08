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YSK'dan Selahattin Demirtaş kararı

YSK, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.

YSK'dan Selahattin Demirtaş kararı
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YSK, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.

Demirtaş, cezaevinden miting konuşması yaptıDemirtaş, cezaevinden miting konuşması yaptı

 

Kaynak: AA

Son dakika ysk Selahattin Demirtaş 24 haziran 2018 seçim

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