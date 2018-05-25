'Yumruklaştılar' iddialarını bir kez daha yalanladılar
CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Tuncay Özkan, 'yumruklaştılar' iddialarını yan yana geldikleri basın toplantısında gösterdikleri neşeli halleri ile bir kez daha yalanladı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Tuncay Özkan'ın, milletvekili aday listesi nedeniyle yumruklaştıkları yönünde iddialar öne sürülmüştü.
Bu gelişmenin üzerine ikili çıkan haberleri ortak bir açıklama ile yalanlamıştı.
Açıklamanın ardından parti genel merkezinde basın toplantısında yan yana görüntülenen ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.
İkili bu kare ile iddiaları bir kere daha yalanlamış oldu.