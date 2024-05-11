Yunan başbakan Ankara'ya geliyor: Adalara 'kapıda vize' uygulaması sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi nedeniyle Yunanistan’ı ziyaretinde ilişkilerde yeni döneme girildi.

Erdoğan’ın Yunanistan’ı son ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'la imzalanan 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti.

İHA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Miçotakis’in Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesi konusu ele alınacak.

10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye ile Yunanistan’ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.

Yunan adalarında kapıda vize uygulaması sürecek mi?

Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Düzensiz göçle ortak mücadele

Terörle mücadele iş birliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanırken düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki iş birliği konularının ele alınması hedefleniyor. İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye tarafından görüşlerin aktarılması öngörülüyor.

Atina’da imzalanan anlaşmaya ilave 2 konu gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, Miçotakis’in ziyareti sırasında Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.

Ayrıca, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında bir ortak açıklama yapılması bekleniyor.