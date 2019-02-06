Yunanistan Başbakanı Çipras İstanbul'da

06 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün İstanbul'daki ziyaretlerine Ayasofya ile başladı.

Saat 09.45'de Ayasofya'ya gelen Çipras ve beraberindeki heyete Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya'ya girişinde kendisini takip eden gazetecileri selamlayarak, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayasofya'daki gezisini tamamladıktan sonra buradan ayrılan Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti.

Adaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları eşliğinde gelen Çipras, iskelede kendisini bekleyenlerle selamlaştı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Ruhban Okulu'na geçen Çipras, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

Bu arada, ziyaret öncesinde Heybeliada ve Ruhban Okulu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Başbakan Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti.

Kaynak: AA