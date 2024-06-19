  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı
Takip Et

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ, 1'i DHKP-C terör örgütü mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.