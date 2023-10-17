Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ zanlısı iki kişiye gözaltı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Avrupa'ya kaçak gitmek isteyenlerin güzergahlarından biri de Edirne oluyor. Bazı kişiler Meriç Nehri'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyor.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Y.S. ve A.B.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.