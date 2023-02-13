Yürek burkan hikaye: ABD’li çift depremde el ele öldü
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde halk 8'inci günde yaralarını sarmaya çalışıyor. Umutlu bekleyiş sürerken kötü haberler de gelmeye devam ediyor. Tüp bebek tedavisi için İskenderun'a gelen ve depreme yakalanan ABD'li çift de yaşamını yitirdi. Depremin şiddeti ile ayağa kalkma şansları bile olmayan çiftin cenazeleri el ele tutuşmuş halde bulundu.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando eyaletinde yaşayan Türk asıllı Alex ve Veronika Ilgın çifti İskenderun’da yakalandıkları depremde yaşamlarını yitirdi.
Kısa süre önce evlenen çiftin, Türkiye’ye tüp bebek tedavisi için geldiği bildirildi. Yakınları Ilgın çiftinin yataklarında el ele tutuşmuş halde bulunduklarını belirtti.
"Sadece el ele tutuşmayı düşünebilmişler"
Wsh 2 radyosuna konuşan çiftin yakın arkadaşı Vasilious Poulos, "Alex'in kurtarma ekibindeki kardeşi, onu enkazın altında buldu. Ayağa kalkma şansları bile olmamış, sadece el ele tutuşmayı düşünebilmişler” ifadelerini kullandı.