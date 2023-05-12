Yurt dışı oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

Yurt dışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvalların son kısmı, Kanada'dan Türk Hava Yollarının tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

7 kilitle açılabilen odada muhafaza edliyor

Oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı. Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.