Yurt genelinde hava parçalı bulutlu: Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra sağanak görülecek

Öğle saatlerinden itibaren İç Ege'de Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Göller Yöresi'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'da Tekirdağ'ın batısı ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, Batı Karadeniz'de Bolu'da, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Muş ve Van çevrelerinde de gün içinde yerel kuvvette olmayan sağanak geçişleri görülecek.

En yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 dereceye, Diyarbakır'da 37, Mardin'de 36 ve Gaziantep'te 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde Denizli'nin 37, Manisa'nın 35, İzmir ve Muğla'nın ise 34 dereceyi görmesi beklenirken, İstanbul'da 31, Ankara'da 31 ve Antalya'da 30 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde geçerli herhangi bir güncel meteorolojik uyarının bulunmadığını açıkladı. Ancak sağanak beklenen bölgelerde ani yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.