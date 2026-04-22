Yurt genelinde sağanak alarmı: 3 bölgede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, doğu kesimlerde çığ riski öne çıkıyor.

Marmara, Ege ve Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Tahminlere göre Marmara’nın güney ve doğusu, Ege’nin kuzeyi ile Batı Karadeniz’de sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetlenecek. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışların ulaşımda aksama, su baskını ve ani sel gibi olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor. Rüzgarın da bu bölgelerde zaman zaman 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde sağanak geçişleri

Muğla hariç Ege genelinde, Batı Akdeniz’de, İç Anadolu’nun büyük kısmında ve Karadeniz’in geniş bölümünde gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Başkent Ankara dahil birçok ilde öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri etkili olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır çevrelerinde kısa süreli sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıklar bölgeler arasında farklı seyredecek

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artışla normallerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu’da çığ ve kar erimesi riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar, kar erimesine bağlı heyelan ve çığ riskine karşı özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.