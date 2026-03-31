Yurt genelinde sağanak alarmı: Yağışlar bir süre daha devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde günlerdir etkisini gösteren parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile bazı iç ve güneydoğu illerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlar geniş alana yayılıyor

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak yağış görülmesi beklenirken, İstanbul’da sabah saatlerinde hafif yağmur öne çıkıyor. Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde de aralıklı sağanaklar etkili olacak. Batı Karadeniz’de ise gün boyunca yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.

Akdeniz ve iç kesimlerde yağış etkili

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin’in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu’da ise Ankara ve Çankırı çevrelerinde günün ilerleyen saatlerinde yağış geçişleri tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yükseliyor

Hava sıcaklıklarının özellikle yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Çığ tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor. Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.