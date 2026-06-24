Yurt genelinde sıcak ve açık hava etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceğini ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Kuzeydoğu kesimlerde ise yer yer parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü görülecek.

Yağışlar doğu kesimlerde etkili olacak

Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van çevrelerinde de yerel yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, Akdeniz Bölgesi'nde Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülebilecek.

Meteoroloji, ülke genelinde herhangi bir güncel meteorolojik uyarının bulunmadığını açıkladı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde termometreler 37-38 dereceyi gösterecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 38, Diyarbakır ve Denizli'de 37, Antalya'da 35, İzmir'de 33 ve Ankara'da 31 derece olması öngörülüyor.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların görüleceği bölgelerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. Türkiye genelinde yaz havasının etkisini sürdürmesi beklenirken, yağışların daha çok doğu kesimlerle sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.