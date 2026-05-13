Yurt genelinde sıcaklıklar arttı ama sağanak ihtimali devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yetkililer özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara’da yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilirken, sıcaklığın 23 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Başkent Ankara’da da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış geçişlerinin etkili olacağı bildirildi.

Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağışların bölge genelinde etkili olması öngörülüyor. Samsun, Trabzon, Kastamonu, Bolu ve Zonguldak’ta aralıklı yağışların gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Trabzon ve Artvin’de yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, bölgede yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği belirtildi.

Ege’de sıcak ve açık hava hakim

Ege Bölgesi’nde ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. İzmir ve Denizli’de sıcaklıkların 29 dereceye kadar çıkması beklenirken, bölgede yağış öngörülmüyor.

Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesimlerinde ise öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve İskenderun Körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.