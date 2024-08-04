Yusuf Dikeç X resmi hesabını açtı! Yusuf Dikeç X'ten ilk mesajını attı, X’ten yanıt gecikmedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca final yarışında rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve dünyanın dikkatle izlediği spor organizasyonunun en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, resmi X hesabı açtı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan Yusuf Dikeç, resmi X hesabını sahte hesapların önüne geçmek için açtığını ifade etti.

Yusuf Dikeç’in daha önce sadece Instagram hesabı bulunuyordu. Instagram’a geçen günlerde Türkiye’de erişim engeli getirilirken, Dikeç artık X de kullanacak.

İlk mesajı: Merhaba X

Yusuf Dikeç, X platformundan ilk mesajını dün akşam 22.39'da attı. Dikeç’in “Merhaba X” paylaşımına ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu platformdan jet yanıt geldi.

X’in resmi hesabı Dikeç’in paylaşımını alıntıladı ve atıcının Olimpiyatlar’da “kendisi gibi davrandığını” belirterek “X’e hoş geldin” şeklinde yanıt verdi.

Yusuf Dikeç’in bugün saat 09.35 itibarıyla yaklaşık 60 bin 700 takipçisi bulunuyor.

Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekmişti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşarak “Nice” (güzel) paylaşımı yapmıştı

keeping it real at the olympics & on the tl



welcome to X 🤝 https://t.co/DVuAvPxd3S — X (@X) August 3, 2024

Yusuf Dikeç kimdir?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 Kahramanmaraş Göksun doğumlu. Spor hayatını Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde sürdürüyor.



Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca dallarında Türkiye’yi temsil etti.

Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan Dikeç, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22'nci sırada yer aldı.

Dünya sıralamasında sekiz numarada bulunan Dikeç, kariyerine Olimpiyat gümüş madalyası ekleyerek Türkiye'ye tarihi bir başarı kazandırdı.