Yusuf Dikeç’ten tescil başvurusu: İkonik duruşu marka oluyor

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyada yankıları hala süren ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.

Olimpiyat oyunları sırasında Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atış sırasında çekilen fotoğrafı uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü.

Uzmanlar, sosyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda kişi ve kurumlara önemli kazanç sağladığı bilinen meşhur hareketin ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Dikeç adına başvurusu yapanlar olmuştu

Dikeç adına iki hafta önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulmuş ancak başarılı sporcu, başvuranın kendisi olmadığını dile getirmişti.