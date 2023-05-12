Yüzde 100 yerli Tram34 2024’te raylara inecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İlk aracın Kasım 2024’te raylara inmesi amaçlanırken, 3 yıl içinde 34 adet araç üretilmesi planlanıyor. Üretim maliyeti 80 milyon euro olan projenin 48 milyon euro katma değer yaratması ve bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

İBB iştiraklerinden Metro İstanbul tarafından hayata geçirilen projenin tanıtımı ve imza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hizmet maratonumuzun 300’üncü projesini açıyoruz. Projemizin adı Tram34 ve Ar-Ge merkezi” dedi.

İBB olarak önceliklerinin 16 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak olduğunu kaydeden İmamoğlu, bu nedenle de en büyük bütçeyi raylı sisteme ayırdıklarını belirtti. Tram34’ün 86 milyonluk Türkiye’yi gururlandıracak bir proje olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Amacımız yerli teknolojinin gelişimine katkı sağlamak” dedi.

“Siyasi didişmenin limiti doldu”

Tram34’ü İBB’nin üreterek kamuya patentli yerli ürün olarak sunacağını kaydeden İmamoğlu, “Biz üreteceğiz ama vatandaşlarımıza ait olacak. Gerçek yerli üretim kamu için olandır.

Hizmetin partisi olmaz. Siyasi didişmenin limiti artık doldu. Derdimiz bu memleketin gelişimi olmalı. A-B partisini tartışmayı bırakmalıyız. 86 milyona güvenen bir akla ihtiyaç var. Kişileri değil kurumları, işleri alkışlayalım. Bugün burada gençlerimizin teknoloji hayallerini gerçekleştirmek için varız” diye konuştu.

Tram34’ün yüzde 100 yerli tasarım ve mühendislik ürünü olduğunu ancak finansman yurtdışından sağlandığı için yerliliğin yüzde 60 olduğunu açıklayan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, hedeflerinin oranı en az yüzde 90’a çıkarmak olduğunu söyledi. Soy, “İlk etapta üretilecek 34 aracımız T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattımızda kullanılacak. Yurt içi ve yurt dışından talep edilmesi halinde kullanılacak kentin ihtiyacına göre tasarlanabilecek” ifadelerini kullandı.

216 yolcu kapasiteli

24 metre uzunluğunda ve 2.65 metre genişliğinde olan Tram34, 216 yolcu kapasiteli. Hafif metro aracı olarak tasarlanan Tram34, işletme hızında 40 kilometre, maksimumda ise 80 kilometreye kadar çıkabilecek. TRAM34, metro ve tramvay araçlarının çıkmakta zorlandığı rampa eğimlerinin çok daha üzerinde, yüzde 6 eğimli zemine tırmanma kabiliyetine de sahip.