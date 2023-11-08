Zafer Partili yöneticinin öldürülmesinde bir tutuklama
Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin'in ölü bulunmasına dair soruşturmada bir kadın tutuklandı.
Muğla'da yaşayan 59 yaşındaki Ramazan Şahin, dün Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde ölü bulunmuştu. Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
İtiraf etti, tutuklandı
Muğla Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şahin'in ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Şahin'in son görüştüğü kişinin H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin tartışmanın ardından Şahin'in başına taşla vurarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.