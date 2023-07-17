Zafer Partisi lideri Özdağ: Üç bakanlık ve MİT için Kılıçdaroğlu'yla mutabakat yaptık

Geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Kılıçdaroğlu Özdağ'ın da desteğini istemiş, yazılı sözleşme yapılmıştı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde kendilerine İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık verilmesi konusunda yazılı mutabakat olduğunu kaydetti.

Zafer Partisi lideri, gizli yazılı mutabaktın açıklanmadığını belirterek "MİT Başkanlığı da (verilecekler arasındaydı. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı" dedi.

Özdağ, kendisinin İçişleri Bakanı olacağını belirtirken, diğer bakanlıkları açıklamadı.

Zafer Partisi lideri, göçmenlerin gönderilmesi konusunda şunları kaydetti: "Süreci İçişleri Bakanlığı yönetecekti. Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi’ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu’ndan istenen şey yanlıştı."