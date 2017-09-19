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Zaman Gazetesi davasında 'tutukluluk' kararı

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda Mümtaz'er Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 22’si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Zaman Gazetesi davasında 'tutukluluk' kararı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Soruşturma sonunda Mümtaz'er Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 22’si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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