Zeybekci: Dava Türkiye'ye zarar verecek boyuta gelmez

15 Ocak 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'nın yargılandığı ABD'deki dava süreci ile ilgili konuştu.

Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Zeybekci, konuya dair yaptığı değerlendirmede, "Halkbank'ın uygulamalarında her şey şeffaf ve herkese açıktır. Halkbank'ın ABD'nin İran'a karşı almış olduğu tedbirlere aykırı bir uygulaması da yok" dedi ve şöyle devam etti:

"ABD'deki yargılamada sanık olarak girenler tanık olarak çıktılar. Kendi menfaatlerini kurtarabilmek adına her şeyi yapabildiklerini gördük. Türkiye olarak bununla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye zarar verecek bir boyuta gelmesini de beklemiyorum."

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Atilla, "İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlale yardımdan" suçlu bulundu.

Dava sürecinde, Halkbank'ın da aralarında yer aldığı bazı bankalara ceza gelebileceği haberleri basında yer almış ancak yetkililer haberi yalanlamıştı. Ardından ekonomi yönetimi bankacılık sistemi bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında gerekli tedbirleri alacaklarını açıklamıştı.

Daha önce defalarca davayı "hukuka aykırı" bulduğunu açıklayan Ankara, jürinin kararını "Türkiye'nin içişlerine müdahale" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: Reuters