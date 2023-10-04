Ziraat Bankacılık Okulu'nu Şimşek açtı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesi ve finansal küreselleşmeyle birlikte iletişimin öneminin daha da arttığına dikkat çekti ve şunları söyledi; “4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 8 trilyon dolarlık ticaret hacmine erişim imkânıyla İstanbul Finans Merkezi, küresel finans açısından önemli bir cazibe merkezi potansiyeline sahiptir.

Söz konusu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek en önemli unsurlardan bir tanesi de dünya ile rekabet ederek, geleceği yönlendiren nesillerin bankacılık sektörümüzde çalışmasıdır. Ziraat Bankası’nın girişimi ile Ziraat, Finans ve Teknoloji unsurlarını bir araya getirecek şekilde kuracağımız üniversite ile bu konuda çok önemli bir adımı daha atıyoruz.”

“Akademik alanda katkı sunmaya başladık”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar açılış konuşmasında; “Yeni dönemde 157 bankacı adayının eğitim alacağı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun kökleri 1926 yılında kurulan “Ameli Bankacılık Mektebi”ne dayanıyor.

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılını, Bankamızın da 160. Yaşını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz Ziraat Finans Grubu olarak, sadece kârlılığı esas alan bir işletme mantığıyla asla çalışmadık ve çalışmayacağız. Kamusal vakarla hareket eden, ülkemizin bilançosunu ve kamu yararını önceleyen bir strateji ile faaliyetimizi sürdürürken, özel sektör esnekliği, profesyonelliği ve dinamikliği ile yolumuza devam ediyoruz.

Bu bağlamda Bankamız 160 yıldır ekonomi ve finans sektörünün yanı sıra kültür-sanat, spor, eğitim vb. alanlarda verdiği desteği bir adım daha öteye taşıyacak olan Üniversite’nin temellerini atıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Ziraat Bankası Eğitim Vakfı, Aralık ayı başında düzenlenecek “Bankacılığın Geleceği” konulu uluslararası sempozyum ile de akademik alanda katkı sunmaya başladı” dedi.