Zonguldak'ta madende göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika...Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi’nde Gelik Madencilik'e bağlı özel maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
Son dakika gelişmesi...Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük meydana geldi.
Tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, kömür üretim işçisi olarak çalışan Onur Savaş isimli maden işçisi ayağından, Şenol Zurnalı isimli madenci ise başından yaralandı.
Yaralı madenciler yaklaşık yarım saat sonra mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılırken, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan madencilerden Şenol Zurnalı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan ihbar üzerine olay gerine gelen polisin göçükle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.