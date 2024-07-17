Zonguldak'taki maden ocağında göçük meydana geldi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
AA
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Zonduldak'taki Kilimli İlçesi'nin Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.