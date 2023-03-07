Zorunlu depremde en çok poliçe 4-16 yaşındaki binalarda

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) istatistiklerine göre zorunlu deprem sigortası yaptıran binaların yüzde 25'i 1976-1999 yılları arasında inşa edildi. 2000 ve 2006 yılları arasında inşa edilen binaların oranı yüzde 16 iken yüzde 43,5'i 2007- 2019 yılları arasında yapıldı. DASK istatistiklerinde 1975 ve öncesi binaların oranı yüzde 4 ile en düşük sırada bulunuyor.

Toplam kat sayısına göre sigorta üretiminde en yüksek oran yüzde 42 ile 1-3 kat arası, yüzde 41,4 ile 4-7 kat arası binalarda bulunuyor. Prim üretiminde de 4 ila 7 kat arasındaki binalar 1,4 milyar lirayla ilk sırada bulunuyor. Zorunlu deprem sigortası istatistiklerinde bina metrekarelerine göre sigorta oranları, Türkiye'de tercih edilen ev büyüklüklerini de ortaya koyuyor. Zorunlu deprem sigortası yaptıran binalarda 76 metrekare ve üstü oran yüzde 70 civarı. 75 metrekare altı binaların oranı ise yüzde 29,10 oranında bulunuyor.