AirBaltic, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Letonya merkezli hava yolu şirketi AirBaltic, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Riga Havalimanı'ndan havalanan uçak için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ile AirBaltic Satış Müdürü Jevgenij Kozyrev şirketi temsilen katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AirBaltic Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Martin Gauss, bu yıl yaz sezonunu resmi olarak açmaktan ve güzel İstanbul'u Letonya'nın Riga kentindeki ana üslerine bağlayan direkt uçuşları başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Gauss, "Yeni bağlantının, Türkiye'deki yerel gezginlerin Baltık'taki evimizi ziyaret etmelerine ve Riga’nın sunduğu zengin tarihi, canlı sanatı ve çok yönlü deneyimleri keşfetmelerine olanak sağlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı ile Riga Uluslararası Havalimanı arasında haftada 4 sefer olarak planlanan uçuşların ortalama 3 saat sürmesi bekleniyor.

Merkez ofisi Riga Uluslararası Havalimanı'nda bulunan AirBaltic, Riga, Tallinn, Vilnius ve Tampere’den 70’ten fazla noktaya uçuş yaparak, hava yolunun Avrupa, İskandinavya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu'daki rota ağındaki çok çeşitli noktalara bağlantılar sunuyor.