Boeing'den 2023 tahminleri: Talep artacak

Boeing Müşteri Finansmanı Başkan Yardımcısı Rich Hammond, “Üretim ve teslimat artışları, belirli bölgesel pazarların yeniden açılmasıyla birlikte, uçak finansmanı ihtiyacının bu yıl salgın öncesi seviyelere yaklaşmasını öngörüyoruz. Uçak seyahatinde toparlanmaya yönelik olumlu trend, havacılık sektörünün sağlam temellere dayandığını, uçak finansörleri ve yatırımcıların iyi konumlandığını tekrar teyit ediyor.” dedi.

Boeing, uçak finansman trendlerini yıllık bazda incelediği CAFMO raporunda, kısa vadeli pazar dinamiklerinin yanı sıra yeni ticari uçak teslimatları için finansman kaynaklarını değerlendiriyor.

Raporda öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

Müşterilerin operasyonlarında gösterdikleri güçlü performans ve borç azaltmaya yönelik girişimleriyle birlikte, Boeing uçaklarının çoğunun finansmanı geçtiğimiz yıl nakit olarak gerçekleşti.

Teslimat finansmanında nakit fonlamanın önemli bir rol oynamaya devam etmesi, sermaye piyasaları, banka borcu ve ihracat kredisi kullanımının genişlemesi bekleniyor.

2022 yılı sermaye piyasaları faaliyetleri, büyük bir artış gösteren bir önceki yıla göre düşük seyretti.

İhracat kredi kuruluşları, 2022 yılında Boeing teslimatlarının yaklaşık yüzde 5’ini destekledi.

Kiralayan destekli teslimatların istikrarını koruyacak, ancak diğer finansman kaynaklarıyla rekabet etmek durumunda kalabilir.