Dünyadaki 'mega hub’larla sürekli rekabet hâlindeyiz

Necmi ÇELİK

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın yatırımları,yolcu performansı ve gelecek hedefleri konusunda DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Havalimanı’nın inşaat süreci hangi fazda bulunuyor?

Tam kapasite ile çalışmaya ne zaman başlayacak? İGA İstanbul Havalimanı; tüm fazları tamamlandığında 76,5 milyon metrekare üzerine, 10,2 milyar euro proje yatırım bedeliyle hayata geçirilmiş olacak. Operasyonda olduğumuz Faz-1 kapsamında; yıllık 90 milyon terminal yolcu ve saatlik 120 iniş/ kalkış kapasitemizle Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı havalimanı kapasitelerinden birine sahibiz.

6 pist ve 2 terminal binasından oluşan toplam 4 faz tamamlandığında da yılda 200 milyon yolcuya ulaşmanın yanında, saatlik 200’ün üstünde iniş - kalkışlık hava tarafı kapasitemizle 300’den fazla destinasyona uçuş imkânı sunacağız. 25 yıllık işletme süresi kapsamında yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen İGA İstanbul Havalimanı yolcu ve uçuş sayısı bakımından dünyanın en yüksek kapasiteye sahip havalimanlarından olacak ve Türkiye’nin Gayrisafi Millî Hasılası’nın yüzde 5’ini karşılayacak bir ekosistem yaratacak.

Havayolu sayısı 92'ye ulaştı

İGA İstanbul Havalimanı mevcut durumda kaç noktayla arasında uçuş gerçekleşmektedir?

Hizmete girmesinin ardından geçen yaklaşık 5 yıllık süreçte, 210 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı’ndan dünyanın 262 noktasına uçulabiliyor.

İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına 2023 yılında başlayan 11. hava yolu şirketi olan Çin merkezli Sichuan Airlines’ın da eklenmesiyle birlikte İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş yapan toplam hava yolu sayısı 92’ye ulaştı. Artan kapasite ve yeni rotalar için başta Avrupa, Afrika ve ME (16 rakip) olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ‘mega hub’larla sürekli rekabet hâlindeyiz.

Bu nedenle yeni hava yollarını İstanbul’a getirmek amacıyla faaliyet gösteren bir departmanımız var: Havacılık Geliştirme Departmanı. Hub potansiyelimizi artırmak adına, pazarda gördüğümüz fırsatları, İGA İstanbul Havalimanı’na rakip olmayan havalimanlarının rotalarını, gurur kaynağımız ve ulusal bayrak taşıyıcımız THY ile paylaşıyoruz.

Böylece hem THY’nin yeni rotalarıyla hem de İstanbul’a yeni katılacak yabancı hava yollarıyla; rakiplerinden her anlamda üstün, kapasite engellerine takılmayan güçlü altyapıya sahip bir Havalimanı olarak yeni hat arayışındaki hava yollarının ‘cazibe merkezi’ hâline gelmek için emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yollları’nın dünyanın pek çok noktasına gerçekleştirdiği aktarma uçuşu kabiliyeti dolayısıyla diğer havayollarının rota artışları THY’nin rekabetçi gücüne de pozitif anlamda destek sağladı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın dijitalleşme süreçleriyle bilgi verebilir misiniz?

Biz yolculuğumuza dünyanın en dijital havalimanlarından biri olma hedefiyle çıktık. En son inşa edilen ve son teknolojileri içerisinde barındıran dijitale doğmuş bir havalimanı olarak, tüm süreçlerimizde dijitalleşmeyi, yeni teknoloji ve regülasyonlara ayak uydurmayı sürdüreceğiz. Terminalin ve yolcuların teknolojik ihtiyaçlarını daha tasarımının ilk aşamasında belirledik ve havalimanı altyapısını buna göre geliştirdik.

Istanbul Airport uygulaması ile entegre edeceğimiz Dijital Müşteri Yolculuğu tasarımımız en öncelikli projelerimizden.Yakın bir gelecekte, biyometrik uygulamalar dünyanın önde gelen havalimanlarında yaygınlaşacak. Özellikle İGA İstanbul Havalimanı yolcu işleme sistemleri yüz tanıma teknolojisi ile biyometrik çözümlerle güçlendirilecek.

İGA İstanbul Havalimanı hava kargo taşımalarında nasıl bir konuma sahip?

Kargo tarafındaki en büyük hedefimiz, dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin bölgesel kargo aktarma merkezi olmak. 2022 yılında yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin ton kargo elleçlendi. Bununla beraber İGA bünyesinde 2019 yılında 11 tarifeli kargo hava yolu şirketi bulunurken, 2023 yılının Temmuz ayı itibarıyla bu sayı 18’e yükseldi. İlk açıldığında 4 milyon ton kargo kapasitesine sahip olan İGA İstanbul Havalimanı’nda tüm fazların tamamlanmasıyla kargo kapasitesini 5,5 milyon tona ulaştırmayı planlanıyoruz.

İGA İstanbul Havalimanı’nın bölgenin en büyük hub’ı olması hedefinde 2023 yılı nasıl bir yıl olacak?

Gerek turizm gerek lojistik ve ulaştırma sektörü için umut vadeden bir dönemdeyiz. Her yeni başlangıç önemlidir ama Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 2023, özellikle çok olumlu ve ümitli başladığımız; bu beklentilerimize de karşılık vererek devam eden bir sene. 2023’te gerek Türk Hava Yolları'nın büyümesi gerekse de yeni hava yolu firmalarının İGA İstanbul Havalimanı'na uçmaya başlamış veya başlayacak olmasıyla 75 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. İGA İstanbul Havalimanı’nın 2023 yılı hedefleri arasında havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin sayısının 100’e çıkarılması da yer alıyor.

2040 hedefi emisyonları yüzde 73 azaltmak

İGA’nın sürdürülebilirlik hedefleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Çevresel alanlarda, 2019’da oluşturduğumuz ‘2050 Net Sıfır Emisyon Taahhüdümüz’ için kademeli azaltım senaryolarımız var.

Kapsam 1 ve 2 olarak adlandırdığımız İGA’nın kendi sınırları içinde oluşan doğrudan emisyonları 2030 yılında yüzde 45, 2040 yılında yüzde 73 azaltmayı hedefliyoruz. Kapsam 3’ün dönüşümü içinse paydaşlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve elektrik kullanımıyla ilgili dolaylı emisyonları yüzde 45 düşürmeyi hedefliyoruz.

Kapsam 1 ve 2 için kullanılan enerjinin 35'ini de yenilenebilir enerjiden sağlama hedefimiz var yine aynı sürede.Atık geri dönüşümüne bağlı olarak kullanılan kaynaklardan açığa çıkan emisyonları yüzde 50 azaltmayı ve İGA operasyonlarında kullanılan araçların yüzde 50'sinin elektrikli araçlara dönüştürülmesi yönünde hedeflerimizi de belirledik. Havalimanı paydaşlarına sağlanan enerjinin yüzde 100'ünün yenilenebilir olması sürdürülebilirlik yolunda attığımız diğer önemli adımlar olacak.