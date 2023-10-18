İGA 150 milyon Çinli yolcuyu hedefliyor

Mehtap HALICI

Türkiye, dünyada bir turizm ülkesi ve markası olarak tanınıyor. İstanbul’daki havalimanları yılda 125 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı. Bu sebeple de havalimanları kritik bir önem taşıyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, Türkiye’de turizmin büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi. Buna rağmen kullanılmamış bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Bilgen, İGA’nın sadece bir transfer noktası değil aynı zamanda bir varış noktası olması için çalıştıklarını vurguladı.

Çinlilerin oluşturduğu pazarın uzun vadede 500 milyonu bulacağını belirten ve bu sayının çok ciddi bir rakam olduğunun altını çizen Bilgen, Türkiye’nin bu pazardan aldığı payın ise uzun yıllardır yüzde 1’ler seviyesinin altında kaldığına işaret etti. Bu pazara etki etmek için ‘Çin Dostu’ bir konsept oluşturduklarını belirten Bilgen, “Çin’den 150 milyon yolcu uluslararası destinasyonlara gitti. Burada çok büyük potansiyel var. Fiili olarak gerçekleşen bu rakama referans vermeyi ve bunun içindeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çince konuşan personel görevlendirdik”

Çinlilerin geleneksel alışkanlıkları olduğunu ve genelde yabancı dil bilmediklerini ifade eden Bilgen, “Çin’in alışkanlıklarıyla uyumlu servisler sağlayarak onların dilini konuşan danışma personelleri görevlendirdik. Çünkü amacımız bu yolcuları İstanbul’dan geçirmek. İstanbul’da onları kendi evlerinde gibi hissettirmek ve sonra geldiklerinde ise İstanbul’da veya Türkiye’de kalmaya ikna etmek” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nın kısa sürede çok hızlı büyüme kat ettiğini anlatan Selahattin Bilgen, ilk önceliklerinin Çinli yolcular olduğunu akabinde de Kuzey Amerika ve Asya pazarını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Galataport’la bir işbirliklerinin olduğunu da söyleyen Bilgen, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika ve Kanada’da yıllık 1 milyondan fazla yolcu var. Bu yolcuların yarıdan fazlası ise endirekt uçuyor.

Bu da doğrudan yeterli sayıda uçuş olmadığını gösteriyor. Türkiye’den Amerika’ya, Kanada’dan Türkiye’ye uçmak isteyen insanların yarıdan fazlası başka yerlerden aktarma yaparak gelmek zorunda kalıyorlar. Amacımız bir transfer noktası olmanın yanı sıra bir varış noktası olduğumuzdur. Cruze Ship’lerle, gemi gezileriyle bu uçuşları birleştirerek buradaki payımızı biraz daha artırmayı amaçlıyoruz.”

3 yıl içinde 100 milyon yolcu hedefi

Son 3 yıldır İGA’nın üst üste Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu anlatan Bilgen, “Şu anda 60 milyon yolcuyu geçmiş durumdayız. Bu yılsonu 77 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyoruz. 3 yıl içinde de 100 milyon yolcu sayısı hedefimiz var. Bu da yine tüm zamanların rekoru” diye konuştu. Bilgen, İGA’nın genel kırılımlarında yüzde 25 iç hat, yüzde 75 dış hat yolcusu olduğunu belirterek, “315’ten fazla destinasyona buradan uçuş var. Dış hat ağırlığının bu kadar çok olmasının payının biraz fazla olması bundan kaynaklı. Bu yüzde 75’lik oranın yarısı da transfer yolcularından oluşuyor” ifadelerini kullandı.

"Yerli uçuşlarda ciddi bir büyüme var"

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, globalde çok hızlı büyüdüklerini ancak son yıllarda Türkiye’de yerli uçuşlarda da ciddi bir büyüme olduğunu belirtti. Bilgen, “Havayoluyla taşımacılık karayoluna göre çok daha fazla tercih edilen bir yöntem oldu. İç hatlarda da yolcu sayısında ciddi büyümeler oluyor. Yolcu sayısında hem dış hem de iç hatlarda büyüyoruz” diye konuştu.

İGA, stratejik olarak avantajlı konumda

Selahattin Bilgen, pandeminin sektörü olumsuz etkilediğini ve özellikle havayolu şirketleri ve işletmelerinin sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Bilgen, “Biz de ciddi şekilde etkilendik. Ama İstanbul havalimanının stratejik olarak avantajlı bir konumlanması var. İGA çevik bir organizasyon. Çok kısa sürede adapte olduk. Kovid şartlarına uygun şekilde sözleşmelerimizi yeniledik. O şartlara uygun yeni aksiyonlar aldık. Bu da bizi en hızlı geri dönüş yapan havalimanlarından bir tanesi yaptı” dedi.