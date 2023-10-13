İGA 28. Routes World’e ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte, sivil havacılık dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul gören, dünyanın önde gelen havayollarının başkanları dâhil olmak üzere binlerce yönetici, turizm delegesi ve havayolu tedarikçisini ağırlıyor. Yeni rota fırsatlarını keşfetmek için 10 binin üzerinde görüşmenin planlandığı etkinlik, Turkish Airlines, Air France, easyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, Qantas, ve Wizz Air’in de aralarında bulunduğu 250’den fazla havayolu şirketinin katılımıyla 15 - 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

Routes World 2023 kapsamında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu açılış konuşmalarını yapılacak. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşması akabinde ise “Istanbul is the New Cool” adlı panel düzenlenecek. Panele, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Elif Balcı Fisunoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen katılacak.

15 Ekim Pazar günü açılışı yapılacak etkinlik kapsamında İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan da “Rota planlama sürecinin geleceğinde sırada ne var?” başlıklı panelde yer alacak. Etkinliğin ikinci günü kapsamında, 16 Ekim Pazartesi günü, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, BBC program sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlüğündeki “Havalimanları ve Şehirler” başlıklı panele konuşmacı olarak katılacak. Aynı gün konuşma yapacak isimler arasında İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat ise “Havalimanı Planlama ve Master Plan” konusunda düzenlenen panelde konuşma yapacak.

Etkinliğin son gününde ise, İGA İstanbul Havalimanı, devir teslim töreni ile Routes World 2024 etkinliği iiçin ev sahipliği görevini Bahreyn Havalimanı’na devredecek.

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi, airBaltic CEO’su Martin Gauss, Royal Jordanian CEO’su Samer Majali, Bahrain Airport Company CEO’su Mohamed Yousif AlBinfalah, Gulf Air CCO’su Dhaz Hunjan de etkinlikte konuşma yapacak diğer isimler arasında yer alıyor.

İGA İstanbul Havalimanı, her geçen gün büyüyen havacılık sektörünün geleceğini şekillendirecek 28. Routes World’ün ev sahibi olarak, küresel taşıma sektöründeki konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, yeni havayollarını bünyesine çekmeyi ve İstanbul’a gelen yolcu trafiğini artırmayı hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünyanın her köşesinden sektör profesyonelleriyle, havacılığın geleceğinin planlanacağı etkinlikler, paneller, toplantılar ve sunumlarla dolu, verimli bir üç gün olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında, iGA İstanbul Havalimanı olarak, dünya çapında havayolları, havalimanları ve havacılık paydaşlarını bir araya getiren bu etkinliğin ev sahibi olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz.”