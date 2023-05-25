İGA ART Gallery “Mehmet Kavukcu’nun Doğa” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor

“Doğanın insanı” ile “insanın doğası’nı karşı karşıya getiren serginin küratörü Prof. Gülveli Kaya, İGA ART Gallery’de sanatseverlere sunulan bu ilişki hakkında şunları söyledi: “Doğanın insanı; doğayla barışık, onun yasalarını kabul eden ve doğanın bir parçası olarak yaşayan, buna karşılık doğanın güzelliklerinden ve verdiklerinden yararlanmasını bilen bir insan iken, insanın doğasının doğa ile pek de iyi geçinemediği gözler önüne seriliyor.”

Sanatçı Mehmet Kavukcu, “Doğa” sergisinde Hatay deprem bölgesinden topladığı eşyaları ve objeleri tüm dünyaya göstermek, dokundurmak ve hissettirmek üzere bir araya getiriyor. Uluslararası bir mekân olan İGA İstanbul Havalimanı ise bu sergiyi, deprem bölgesiyle kurdukları empati ve desteklerinden dolayı tüm dünya insanlarına bir teşekkür fırsatı olarak görüyor.

Kavukcu’nun farklı zaman ve mekânlarda hayata geçirdiği üç performansın bir arada sunulduğu sergide vurgulanmak istenen mesaj şöyle:

“İnsan aletsiz, araçsız ve yalnızdır. Her şeyi kendi gücüyle toplamakta, koparmakta ve taşımaktadır. Bulunduğu doğadan koparabildiklerini kimi zaman kent merkezine, kimi zaman ise bilinmez bir yere doğru sürükler.”

Depremzedelerin yaşamlarına dair bir parça

Mehmet Kavukcu’nun sanatsal üretimlerini İGA ART çatısı altında ağırlamaktan duydukları mutluluğu belirten İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu sergiyle ilgili şunları söyledi:

“200 milyon yolcu eşiğini aşarak önemli bir kilometre taşına daha imza atan havalimanımızda, her bir ziyaretin, farklı deneyimlere götüren bir yolculuğa dönüşmesini diliyoruz. İGA ART aracılığıyla bu hedefimize ulaşırken, İGA İstanbul Havalimanı’nı Türkiye’nin kültür ve sanatta da dünyaya açılan kapısı olarak konumlandırıyoruz. Küresel bir aktarma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı’mızda her gün dünyanın farklı coğrafyalarından yüz binlerce yolcuyu ağırlıyoruz. Misafirlerimizi böylesine önemli ve kıymetli sergilerle bir araya getirmeyi sanatçılarımızın, havalimanımızın ve Türkiye’mizin tanıtımı adına çok önemli buluyoruz.”

Ülkece yaşadığımız deprem felaketlerinin yaralarını hâlâ sarmaya çalıştığımızı hatırlatan İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Hüsamettin Koçan ise serginin henüz çok taze olan anılarımızla yüzleşmek için de bir vesile olduğunu belirtti.

Doğa ve insan arasındaki ilişki

Farklı psikoloji ve amaçları olan yolcuları, kültürel ve sanatsal bir ortam içerisinde ağırlamayı amaçlayan İGA ART’ın, estetik zenginlik kazandıracak ve Türkiye birikimlerini paylaşacak uzun erimli projeleri gündemine aldığını ifade eden Prof. Koçan sözlerini şöyle sürdürdü: “İGA ART Sanat Galerisi de bu projelerden biridir ve Mehmet Kavukcu’nun ‘Doğa’ başlıklı sergisi, uluslararası paylaşımın gündemi olabilecek bir içeriğe sahip. Depremlerin, doğaya yöneltilen kirletmenin ve insan ile doğa arasındaki yabancılaşmanın zirve yaptığı günümüzde, Erzurum gibi sanatın merkezine son derece uzak bir bölgede yaşamı boyunca bu temalar üzerinden üreten Mehmet Kavukcu; çevre beğenisi ve önyargılara rağmen yalnızlaşarak, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi, farklı bir dil ve duyarlılık ile anlatmayı başarmıştır. Kışın buz kesen ağaçları buz heykeline dönüştüren, karlar içindeki doğaya yolculuk yaparak yalnız yatakta uyuyan, çöp yığınları içinde kaybolan, kurumuş ağaçları kent merkezine taşıyarak törensel bir davranışla toplumun dikkatine sunan ve deprem bölgesine giderek oradaki yıkımları bir başka deprem bölgesi olan Erzincan’a taşıyarak acılara ve ihmallere özgü bir anıt diken Mehmet Kavukcu ustanın büyük sanat yolculuğunu uluslararası ortamda paylaşmaktan son derece memnunuz. Sanatçımıza bu mekânda yapıtlarını sergilediği için teşekkür ediyoruz ve kendisini kutluyoruz.”

Koçan, deprem bölgesinden topladığı eşyaları ve objeleri İGA ART galeri mekânına taşıyan Kavukcu’nun, tüm sanatseverlere bir kez daha bu elim hadise ile empati kurma imkânı tanıdığının da altını çizdi.