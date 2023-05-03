İGA İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı

İGA İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği 29 Ekim 2018’den bugüne 200 milyon yolcu eşiğini geride bırakarak havacılık sektöründe Türkiye adına önemli bir başarıya daha imza attı. Benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Türkiye’yi havacılık alanında bir üst lige taşıyan İGA İstanbul Havalimanı, 200 milyonuncu yolcusunu düzenlediği bir etkinlikle ağırladı.

İstanbul’dan Singapur’a seyahat eden 32 yaşındaki Carine Lee’ye, uçuşu öncesi 200 milyonuncu yolcu plaketi ve Unifree’nin işlettiği Duty Free’de kullanabileceği hediye çeki verildi. Törene katılan İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ayrıca, Lee’ye İstanbul Havalimanı özel yolcu programı olan 1 adet İGA PASS Premium üyeliği hediye etti.

200 milyonuncu yolcu olmanın kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Lee, İGA İstanbul Havalimanı’nından seyahat etmenin yolculupunu çok konforlu hale getirdiğini dile getirerek Singapur’a uçmak üzere uçağa bindi.

İGA İstanbul Havalimanı faaliyete geçtiği tarihten bu yana 51 milyon 506 bin 183 yerli ve 148 milyon 493 bin 817 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaparken, yılbaşından bugüne kadar ise 23 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

Faaliyette olduğu 4,5 yıllık zaman dilimi içinde, yerel uçuşlarda en yoğun yolcu trafiğini 6 milyon 335 bin 248 yolcu ile Antalya uçuşları oluştururken, onu 6 milyon 175 bin 472 yolcu ile İzmir, 4 milyon 874 bin 14 yolcu ile Ankara, 3 milyon 603 bin 883 yolcu ile Adana ve 2 milyon 538 bin 284 yolcu ile Trabzon takip etti.

Uluslararası uçuşlarda ise 5 milyon 764 bin 713 yolcu ile Tahran en yoğun yolcu trafiğini oluşturan uçuş rotası olurken, onu sırasıyla 4 milyon 503 bin 75 yolcu ile Moskova, 3 milyon 786 bin 903 yolcu ile Londra, 3 milyon 214 bin 308 yolcu ile Dubai ve 2 milyon 723 bin 274 yolcu ile Tel Aviv izledi.