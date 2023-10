‘İGA İstanbul Havalimanı’ dünya havacılık sektörünü ağırlıyor

Takip Et

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte, sivil havacılık dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul gören Routes World 2023’te, dünyanın önde gelen havayollarının başkanları dâhil olmak üzere binlerce yönetici, turizm delegesi ve havayolu tedarikçisini ağırlıyor.

Yeni rota fırsatlarını keşfetmek için 10 binin üzerinde görüşmenin planlandığı etkinlik, Air France, easyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, JetBlue Airways, Qantas, Turkish Airlines ve Wizz Air’in de aralarında bulunduğu havayolu şirketlerinin katılımıyla 15 - 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor.

Bu yıl 28.’si düzenlenen Routes World’ün açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu yaptı.

Türkiye turizminin dünyada hak ettiği yeri bulması açısından Routes World 2023’ün bu yıl İstanbul’da düzenlenmesini çok değerli bulduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Bu etkinliğin İstanbul’un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini, turistlerin odak nokta olma potansiyelini daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2002 yılında iki merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bugün 130 ülkede 349 noktaya ulaştık. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81’den 173’e yükselttik.

Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında, Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk. İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri hâline gelmiş durumdadır. Hedefimiz dört mevsimi yaşayan ülkemizin turizm potansiyelini ve imkânlarını daha da geliştirmek, turizm faaliyetlerinde çeşitliliği teşvik etmektir.”

28. Routes World’ün açılış konuşmacılarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. İmamoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

“Şehrimizde insana saygılı bir turizm anlayışının geliştirilmesi noktasında çok renkli, çok kültürlü, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu yaratılması için yoğun çaba içeresindeyiz. İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz sektör temsilcileri ile karar vericilerin dünya turizmi ve İstanbul adına çok kıymetli sonuçlara ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Bu sonuçlar İstanbul’un küresel bir destinasyon ve transfer merkezi olma niteliğini geliştirecek potansiyellerini çok daha ileri taşıyacaktır. Şehrimize operasyon düzenleyen havayollarının artması, turist sayısını ve İstanbul’un uluslararası ticaret potansiyelini de olumlu etkileyecektir.”

İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkeleri birbirine bağlayan fiziksel, özellikle de duygusal bütün yollar, çok ama çok değerlidir ve özen ister. Dünyanın dört yanındaki acıların ve savaşların ortasında bir barış ve istikrar kaynağı olan ülkemizin yurttaşları olarak bunu çok iyi biliyor ve bu sorumluluğu taşıyoruz.”

Küresel havacılık sektörünün önemli oyuncularından İGA İstanbul Havalimanı’nın, yeni rotaların büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunan ve sivil havacılığın geleceğin şekillendiren Routes World 2023’e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirten Mehmet Kalyoncu, konuşmasında seyahat hakkına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Seyahat hakkı, bir insan hakkıdır ve Türkiye bu hakkın önemini sahiplenmektedir. Ülkemizin açık kapı politikası, misafirperverliği ve coğrafi konumu, küresel seyahati kolaylaştırarak herkesin güzel ülkemizi ziyaret etmesini mümkün kılmaktadır. Tam da bu noktada İGA İstanbul Havalimanı, hem dünya hem de İstanbul için büyük önem taşıyor. Dünyanın en büyük ve en stratejik konuma sahip havalimanlarından biri olarak, kıtaları birbirine bağlayan ve uluslararası seyahati kolaylaştıran hayati bir küresel ulaşım merkezi olarak hizmet veriyor. Öte yandan havalimanlarını bulundukları kentlerden ve kültürden ayrı düşünemeyiz. Biz de bu bağlamda herkesin kendisini evinde hissetmesine çalışıyor, insanlığa hizmet ediyoruz. İstanbul Havalimanı faaliyete geçtikten sonra hava kalitesi arttı; gürültü kirliliği ve karbon emisyonu azaldı.”

Routes World 2023 açılış konuşmaları, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in hitapları ile sona erdi. Bilgen şu ifadelerde bulundu: “İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünya çapında havayolları, havalimanları ve havacılık paydaşlarını bir araya getiren bu etkinliğin ev sahibi olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Havacılık endüstrisinin geleceğini belirlemek için önemli bir platform olan Routes World 2023’te havacılık endüstrisindeki lider isimleri yeni heyecan verici projeleri ve geleceğin fırsatlarını belirlemek için buluşturacağımız bu değerli organizasyonun merkezi olarak seçildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz.”

Bilgen, konuşmasının akabinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Vekili Elif Balcı Fisunoğlu ile birlikte “Istanbul is the New Cool” adlı panele katıldı.

15 Ekim Pazar günü açılışı yapılan etkinlik kapsamında İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan da “Rota planlama sürecinin geleceğinde sırada ne var?” başlıklı panelde konuşmacıydı.

Etkinliğin ikinci günü kapsamında, 16 Ekim Pazartesi günü İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, BBC program sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlüğündeki “Havalimanları ve Şehirler” başlıklı panele konuşmacı olarak katılacak. İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat ise “Havalimanı Planlama ve Master Plan” başlıklı panel düzenlenen panelde, Andrew Charlton’un sorularını yanıtlayacak.

Açılışta Routes World adına konuşan Steven Small, İstanbul’da yaklaşık 260 havayolunu temsil eden 600'ü aşkın havayolu karar vericisinin buluştuğu Routes World 2023’te, rekor sayıda sponsor ve katılımcıya ulaşıldığını açıkladı. İGA İstanbul Havalimanı, her geçen gün büyüyen havacılık sektörünün geleceğini şekillendirecek 28. Routes World’ün ev sahibi olarak, küresel taşıma sektöründeki konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, yeni havayollarını bünyesine çekmeyi ve İstanbul’a gelen yolcu trafiğini artırmayı hedefliyor.