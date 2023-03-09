İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

ACI World tarafından oluşturulan ASQ programı kapsamında 2022'de dünya çapında 465 bin kişiyle yapılan ankette, havalimanlarını kullanan yolculara check-in, gezinme kolaylığı, temizlik, alışveriş ve yemek gibi faktörler soruldu.

Yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan 10 havalimanı arasına Türkiye'den sadece İstanbul Havalimanı girdi. İstanbul Havalimanı ayrıca dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanlarından biri seçildi.

Ödüller, 4-7 Eylül 2023'te Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.