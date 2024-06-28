İstanbul Havalimanı ile Çin’in Guangzhou şehri arasında uçuşlar başladı

İstanbul Havalimanı ile China Southern havayolları arasında uçuş gerçekleşen rota sayısı 6’ya yükseldi.

İstanbul’dan daha önce Çin’in; Beijing, Shanghai, Chengdu, Taipei, Hong Kong şehirlerine tarifeli seferler düzenlenirken bu noktalar arasına Guangzhou şehri de eklendi.

İstanbul Havalimanı ile China Southern havayolları Guangzhou rotasına ilk uçuşun gerçekleşmesi adına dış hatlar terminali giden yolcu katı K4-K10 check in kontuarlarında her iki kurumun temsilcilerinin yanı sıra yolcuların da katıldığı kurdele kesme seremonisi yapıldı.

2023 yılında 255 bin yolcu Çinli misafiri ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, Çinli turist sayısını 2024’te, pandemi öncesi seviye olan 426 bine ve kısa zaman içerisinde de 1 milyona ulaştırmayı hedefliyor. 2020 yılında aldığı “Çin Dostu Havalimanı” belgesiyle, Çinli misafirlerine kültürel hassasiyetlere en uygun hizmetleri sunma anlayışını ortaya koyan İGA İstanbul Havalimanı, Çinli yolcularına Çince konuşan danışmanlarıyla hizmet verecek.