“Küresel havacılıkta yeni bir liderliğe imza atacağız”

Necmi ÇELİK

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, 2024 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini ve bu kapsamda İGA’nın bu yıl toplam yatırırım bütçesinin 656,5 milyon euroya ulaşacağını belirterek, İstanbul Havalimanı’nda 2024 yılında 85 milyon yolcuya ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

İGA İstanbul Havalimanı’nda üst düzey yöneticilerin de katılımıyla gerçekleşen yıllık değerlendirme toplantısında 2023 sonuçları ve 2024 hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Bilgen, “2024 yılında uçuş sayımızı 532 binlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Yolcu sayılarında yüzde 12,77 ve uçuşlarda da yüzde 12,46’lık bir büyüme öngörüyoruz“ dedi. Bilgen, 12 bin çalışanı bulunan İstanbul Havalimanı için bu yıl yüzde 8’lik bir istihdam artışı öngördüklerini söyledi.

“Pist yatırımı bütçesi 331 milyon euro”

2023 yılında 160,1 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten Bilgen, 2024 yılında da İGA İstanbul Havalimanı olarak yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “2024 yılı İGA için ‘Yatırımlar Yılı’ olacak. 2024 yılsonunda tamamlamayı planladığımız Genel Havacılık Terminali için bu yıl 35 milyon euro yatırım yapacağız.

Yine 2024 sonunda tamamlayacağımız, Eskişehir GES Projesi için ise 146,4 milyon euro yatırım hedefliyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Hilton Istanbul Airport içinse bu yıl, 25,6 milyon euro yatırım hedefimiz var. Doğu-Batı pisti inşası ve Kuzey-Güney yedek pisti için 2024 yılında toplam 331,2 milyon euro yatırım öngörüyoruz.”

11 yeni havayolu daha geliyor

İGA İstanbul Havalimanı’nda 2019 yılında 61 olan hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını, Cumhuriyetin 100. yılında 100 havayolu sayısına ulaştırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Bilgen, “Bu hedefi de aşarak yılı 101 havayolu ile tamamladık” diye konuştu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden havayolu şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Bilgen, 2024 sonuna kadar toplamda 11 yeni hava yoluna daha ev sahipliği yapacaklarını duyurdu. Bilgen, “Bu sayının artması hava yollarının İstanbul Havalimanı’ndan memnuniyetini gösteriyor. Hedefimiz bu yılın ilk altı ayı sonunda 5 havayolu şirketinin daha katılması.

İkinci yarı için de 6 yeni havayolu planlıyoruz. Bu gelişmeler İstanbul Havalimanı’nın küresel havacılık sektöründe yeni bir liderliğe imza atması anlamına geliyor. İGA İstanbul Havalimanı, hizmet verilen hava yolu şirketi sayısı bakımından dünyada ilk 3 arasında bulunuyor” diye konuştu.

Pist yatırımları hızlanacak

Pist yatırımları hakkında bilgi veren Selahattin Bilgen, 2024 yılında Avrupa’daki ilk 3’lü paralel pist operasyonunu hayata geçireceklerini bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu; “Üçlü bağımsız paralel pist operasyonlarıyla Avrupa’da bir ilki başaracağız.

Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en yüksek verim ve kapasiteyle gerçekleşecek operasyonlara imza atmayı hedefliyoruz. Bu yöntemle sahip olduğumuz 120 ATM/s (saatlik hava trafik kapasitesi) kapasitemizin, 148 ATM/s üzerine çıkma potansiyeli var.

Kapasitenin hava trafik açısından bu denli artması, havalimanımızın sözleşmesinde bulunan 150 milyon yolcu hedeflerinin üzerine de çıkarak Faz 5 sonrasında planlanan ek pist yatırımı yapılmaksızın 200 milyon yolcuya ulaşmasında önemli rol oynayacaktır.”

“Kargoda da hedeflerimiz büyük”

İGA İstanbul Havalimanı’nın dünya kargo taşımacılığı açısından da çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Bilgen, kargoda küresel oyuncuların tercihi haline geldiklerini belirterek, şu anda Havalimanı’nda aktif olarak görev yapan 14 tarifeli kargo hava yolu şirketi bulunduğunu bildirdi. Bilgen, “Yolcu sayısındaki artışla birlikte hava kargo da büyüme dinamiklerimizden birini oluşturuyor.

Havalimanımızda mevcut durumda 5,5 milyon tonluk kapasiteye çıkabilecek bir alt yapıya sahibiz ve kargoda da hedefimiz büyük. Mevcutta toplam kargo alanımız 1,4 milyon metrekare gibi etkileyici bir seviyede. Toplam kargo alanı bakımından Hong Kong’un neredeyse üç katıyız. Kiralanabilir alan kapasitemiz 340 bin metrekareye ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın en büyük dutyfree alanına sahibiz”

İstanbul Havalimanı’nı sadece bir havaalanı değil bir yaşam alanı olarak da konumlandırdıklarını kaydeden Bilgen, “Yolcularımız kendilerini evlerindeymiş gibi hissetsinler ve en iyi havaalanı deneyimini yaşasınlar istiyoruz.

Dutyfree alanı 1000’e ulaşan marka sayısı ve 54 bin metrekare ile bir AVM büyüklüğünde. Dünyanın en büyük dutyfree alanına sahibiz. Artık doluluk oranlarını aştık ve yeni kapasiteler yaratma sürecindeyiz. Havacılık dışı gelir üretiminde de diğer havaalanlarından pozitif olarak ayrışıyoruz. Hizmet ihracatında birinci durumdayız” diye konuştu.

“2050 yılında sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız”

İGA İstanbul Havalimanı’nın sürdürülebilirlik alanındaki projelerine de değinen Selahattin Bilgen, ’Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek’misyonuyla hareket ettiklerini hatırlatarak, 2050 Net Sıfır CO2 emisyonutaahhüdünü veren havalimanları arasında yer aldıklarını kaydetti.

Bilgen, 2030 yılına kadar baz emisyonlarını yüzde 45 azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. “Sadece kendi sürdürülebilirlik hedeflerimize değil, belirlenen uluslararası standartlara da uygun bir politika izliyoruz. 2040 yılında yüzde 73 emisyon azaltımı sağlayıp, 2050 yılında ise sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız” diyen Bilgen, IPCC 1,5 derece senaryosuna göre hazırlanan Net Sıfır yol haritasına göre 2023 yılını hedeflenenden yüzde 14 daha az emisyon ile tamamladıklarının altını çizdi.

Kendi elektriğini karşılayan dünyadaki ilk havalimanı…

Eskişehir’de 3 milyon metrekare alanda kurulacak olan yaklaşık 200 MWe gücündeki GES ile İGA’nın kendi elektriğinin tamamını yenilebilir enerjiyle karşılayan dünyadaki ilk havalimanı olacağını belirten Bilgen, “Atık dönüşümüzle, atıklardan kaynaklanan emisyonların yüzde 50 azaltılması ve araç filomuzun yüzde 50’sinin elektrikli araçlara dönüşümü gibi somut adımlarla 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedeflerimizi gerçekleştirmeye kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

İGAİstanbul Havalimanı’nın ACI Havalimanları Karbon Akreditasyon programında 3 yıl içerisinde 4 seviye aşarak önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Bilgen, “2023 yılında; toplam enerji tüketimimiz yüzde 10,7 azaldı. Bu azaltımı yolcu sayısındaki yüzde 18’lik artışa rağmen gerçekleştirdik.

Havalimanımızda tüketilen suyun yüzde 30’unu geri kazanılmış sulardan temin ettik. Su ayak izimiz geçen yıla göre yüzde 5 azaldı. Atıklarımızın yüzde 35’ini geri dönüştürdük ve ülke ekonomimize ham madde olarak katılmasını sağladık” diye konuştu.

FedEx Express ve Trendyol’dan 62 milyon euro yatırım

İGA İstanbul Havalimanı’nın, dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketi FedEx Express ve Trendyol’la iş birliklerini de duyuran Bilgen, “Avrupa’nın yeni küresel hava taşımacılık tesisine ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

FedEx Express’in, İGA İstanbul Havalimanı Kargo Bölgesi’ne toplamda 23 bin metrekarelik bir tesisin kurulumuna Eylül’de başladığını belirten Bilgen, şunları söyledi; “FedEx Ekspress’in 26 milyon euro yatırım yaptığı bu tesis, Asya ve Afrika arasındaki stratejik bağlantıyı sağlayarak, üç kıtadaki operasyonları birbirine entegre edecek bir merkez olacak. 36 milyon euroluk yatırımla toplam 12 bin metrekarelik ve günlük 150 bin ürün çıkışı kapasitesine sahip olacak Trendyol e-ticaret projesinin ise 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesini bekliyoruz.”