1 dolar harcayın, milyon dolarlık iş fırsatlarına erişin

Aralık ayında 28. kuruluş yılını kutlayacak olan KOBİ A.Ş.’nin ülkemize kazandırdığı değerli marka TurkishExporter, global arenada faaliyet gösteren kardeş kuruluşu Forie üzerinden ihracat dünyasına önemli ve yenilikçi bir akım başlattı.

b2b platformları yani ihracat pazaryerlerinde en değerli şey canlı müşteri yani erişilebilir online kullanıcı sayısıdır. Bu anlamda dünyada birkaç marka ve ülke öne çıkar, Çin’de Alibaba, Hindistan tradeindia.com gibi ama toplamda verimli sitelerin sayısı en çok 5 dolayındadır. Türkiye’de ise canlı müşteri konusunda 27 yılı aşan ve değerli birikimleri tatminkar kullanıcı sonuçları sunan tek marka TurkishExporter olarak bilinir.

Makine gibi özel ürünler e-ihracatla satılır mı?

Özel bir alana hitap ürünler ve sektörlerde b2b e-ihracat veya genel adıyla e-ticaret yoluyla satmak çok kolay değildir. Örneğin bir matbaa düzeyinde kağıt kesme makinesinde bir b2b platformda yılda en çok birkaç müşteri ile karşılaşabilirsiniz. Onu da yeni fırsatlar bulamıyorum diye düzenli kontrol etmezseniz hüsrana uğrayabilirsiniz.

Peki ne yapmalı? E ihracat kanallarını kullanmamalı mıdır? Hayır. Her ihracatçı veya üretici mutlaka e-ticaret kanalları kullanmalıdır. Yukarıda verilen örnekteki gibi bir sektörde iseniz sizin hedef kitlenizde yer alan şirketleri size sunan her türlü bilgi kaynağı, sizin şirketinizin e-ticaret kanalıdır. Siz onlarca ülkede; matbaa sektör makine satıcıları, matbaalar, kağıt üreticileri ve benzeri bilgileri sunan şirketlere ulaşmalısınız.

Dünyada ilk örnek olacak

Dünyada tanınmış b2b platformları arasında dünyada ilk ve tek örnek olarak öne çıkacak bu yeni uygulama Türk ihracat şirketlerine önemli katkılar sağlayacak. Belki 1 dolara satın aldığınız satın aldığınız bir datadan milyon dolarlık bağlantılar sağlanabilecek.

TurkishExporter, yeni aldığı bu karar ve uygulama ile 28 yılı ulaşan bilgi ve deneyimlerini kullanarak big data kaynaklarını üyelerinin hizmetine açmış oldu. b2b e-ihracat kanallarını ihracatını artırmak için kullanmak isteyen ama yukarı izah edilen nedenle bu tür siteleri kullanmayan ihracat şirketleri bu özel verileri kullanacak.

Canlı müşteri azlığı olan veya orta düzeyden büyük siparişler bulmak isteyen sektörlerin öncelendiği yeni bankasında bu yıl sonuna kadar bir milyon şirket verisi Forie Databank’a yüklenecek. 2024 yılında toplam 3 milyon güncel veri sisteme yüklenecek.

Bu databank konşimento verileri aynı mıdır?

Niş hedef kitlelere ulaşmak isteyen ihracat şirketlerinin denediği ve çok yüksek oranda başarılı olamadığı konşimento veri tabanlarından tamamen farklı olarak tasarlandı. Konşimento veri tabanları çok büyük bilgi yığınlarıdır, pek çok sektör için zaman samanlıkta iğne aramak kadar zor ve binlerce tekrarlı şirketler çöp dağı gibidir.

Forie databankta ise istediğiniz bir veriyi birkaç dakika bulabilirsiniz veya yoktur. Şayet henüz yüklenmemiş bir verisi müşteri temsilciniz temas kurarak ne istediğiniz sorup o verileri alabilirsiniz.