2024'ün ilk 8 ayında Karadeniz'in su ürünleri ihracat getirisi 227 milyon doları aştı

Saffet Kalyoncu, ihracatın 30 bin 159 ton karşılığı 204 milyon 520 bin 834 dolar kazanılan 2023'ün 8 ayına göre miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 11 arttarak 227 milyon 17 bin 717 dolara ulaştığını açıkladı.

Kalyoncu, en fazla ihracatın 99 milyon 277 bin 28 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını, bu ülkeyi 25 milyon 745 bin 391 dolarla Hollanda, 21 milyon 973 bin 52 dolarla da Birleşik Krallık'ın izlediğini dile getirdi. Bölge ihracatının 77 milyon 102 bin 488 dolarını Trabzon'un sırtlandığına işaret eden Kalyoncu, kentten 8 ayda 21 ülkeye 13 bin 780 ton su ürünü satıldığını kaydetti.