5 ülkeye gümrüksüz ihracat imkanı sunacak

İnşa­at süreçlerinin tüm hızıyla devam ettiği bölgede yatırımcı görüşme­leri, altyapı ihaleleri, yeni alanla­rın planlanması da hız kazandı. 100 hektarlık bölgede, OSTİM Global Proje ve Teknoloji’nin yürütücülü­ğünde, yatırımcılara yönelik hazır­lıklar devam ediyor.

Orta Asya ya­tırımlarında yeni adres olarak öne çıkan Özbek-Türk OSB’sinde yer alacak firmalar, Rusya’nın da da­hil olduğu Avrasya Gümrük Birliği üyesi 5 ülkeye gümrüksüz ihracat yapacak. Bölgede, yönetim binası, anaokulu, ilkokul, teknik kolej, otel, spor kompleksi ve poliklinik bina­ları gibi alanların inşaat çalışmaları da devam ediyor.

Firmalar ile görüşmeler sürüyor

OSB’nin koordinasyonu kapsa­mında 6-13 Temmuz tarihlerinde Taşkent’te bulunan, OSTİM OSB Bölge Müdürü ve Özbekistan Proje­si Koordinatörü Adem Arıcı, Özbe­kistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Ba­kanlığı ile bölgede sanayi üretiminin başlaması için yapılması gereken ça­lışmaların hızlandırılmasına yöne­lik yoğun işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Yatırımcı görüşmeleri, yeni alanların planlanması, ofis ve saha çalışmalarının kesintisiz devam etti­ğini anlatan Arıcı, “Türkiye’den yatı­rım yapmak isteyen firmalarla görüş­meler devam ediyor. Özbekistan’daki Türk iş insanları ile sürekli görüşme­ler yapılarak yatırım imkanları de­ğerlendiriliyor.” dedi.