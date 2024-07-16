5 ülkeye gümrüksüz ihracat imkanı sunacak
OSTİM Organize Sanayi Bölgesince (OSTİM OSB) yürütülen Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nde inşaat faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.
İnşaat süreçlerinin tüm hızıyla devam ettiği bölgede yatırımcı görüşmeleri, altyapı ihaleleri, yeni alanların planlanması da hız kazandı. 100 hektarlık bölgede, OSTİM Global Proje ve Teknoloji’nin yürütücülüğünde, yatırımcılara yönelik hazırlıklar devam ediyor.
Orta Asya yatırımlarında yeni adres olarak öne çıkan Özbek-Türk OSB’sinde yer alacak firmalar, Rusya’nın da dahil olduğu Avrasya Gümrük Birliği üyesi 5 ülkeye gümrüksüz ihracat yapacak. Bölgede, yönetim binası, anaokulu, ilkokul, teknik kolej, otel, spor kompleksi ve poliklinik binaları gibi alanların inşaat çalışmaları da devam ediyor.
Firmalar ile görüşmeler sürüyor
OSB’nin koordinasyonu kapsamında 6-13 Temmuz tarihlerinde Taşkent’te bulunan, OSTİM OSB Bölge Müdürü ve Özbekistan Projesi Koordinatörü Adem Arıcı, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bölgede sanayi üretiminin başlaması için yapılması gereken çalışmaların hızlandırılmasına yönelik yoğun işbirliği içinde olduklarını söyledi.
Yatırımcı görüşmeleri, yeni alanların planlanması, ofis ve saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini anlatan Arıcı, “Türkiye’den yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmeler devam ediyor. Özbekistan’daki Türk iş insanları ile sürekli görüşmeler yapılarak yatırım imkanları değerlendiriliyor.” dedi.