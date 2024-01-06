ABD, Türkiye’den kapı çeşitleri ithal edecek

Her gün sayısız ilanlar yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi. Amerika’da gayrimenkul, inşaat ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren bir firma TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den kapı satın alacağını duyurdu.

Yayınladığı ilanda istediği kapıların özelliklerine ayrıntılı bir şekilde yer veren ABD’li firma ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla ABD pazarına ulaşın

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık ABD pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile ABD’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Giyimden, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin ABD pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.