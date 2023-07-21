Afrika'dan Türk Makarnasına Rağbet

13,97 milyar dolar ile makarna sektörü, dünya gıda ihracatında önemli bir yer tutuyor. Bu ürünün ihracatında ise en büyük ülke İtalya 1 numarada ve kendisini takip eden üç ülke toplamı kadar ihracat değerine ulaşıyor. Makarnada ikinci büyük ülke Çin, üçüncü sırada yer alan Güney Kore ise Türkiye'nin kıl payı önünde yer alıyor.

Türkiye ise en çok Batı Afrika ülkelerine ihracat yapıyor. Aracısız ihracat yapan şirketlerin ilk başvuru kaynaklarından birisi olan TurkishExporter'da da bugün bir Batı Afrika ülkesi olan Mali'den bir makarna talebine yer verildi.

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Makarna ihracat sektöründe devler ligi şöyle:

1. İtalya: 4,17 milyar dolar

2. Çin: 1,19 milyar dolar

3. Kore: 978,36 milyon dolar

4. Türkiye: 964,53 milyon dolar

5. Tayland: 663,25 milyon dolar

Makarna denince dünyada ilk akla gelen İtalya 3325 km ortalamasında müşterilere sahipken Türkiye 5301 km uzakta müşterilere ürün satıyor. Başka deyişle İtalya zengin müşterilere mal satarken Türkiye daha uzağa ve daha ucuza ürün satıyor.

Türkiye’nin Sektörde En Çok İhracat Yaptığı 10 Ülke

1. Venezuela: 115,61 milyon dolar

2. Somali: 94,89 milyon dolar

3. Japonya: 56,94 milyon dolar

4. Benin: 56,57 milyon dolar

5. Gana: 52,02 milyon dolar

6. Togo: 43,45 milyon dolar

7. Nijer: 36,13 milyon dolar

8. Ukrayna: 35,50 milyon dolar

9. Senegal: 34,73 milyon dolar

10. Irak: 28,39 milyon dolar