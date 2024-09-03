Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden ağustosta 1,4 milyar dolarlık dış satım

AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının yılın ilk 8 ayında yüzde 16 artışla 11,29 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ağustos ihracatına ilişkin bilgi veren Doğan, "Ağustosta AKİB olarak 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 22,1 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,4 oranında destek verdik" ifadesini kullandı.

Fatih Doğan, ağustosta en fazla dış satımı kimya, demir-çelik ile hububat ve bakliyat sektörlerinde yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, Hollanda ve Romanya yer aldı. Irak'a 127,9 milyon dolar, Hollanda'ya 99,1 milyon dolar, Romanya'ya 96,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışı yüzde 1419 artış ve 24,4 milyon dolarla Slovenya pazarında yakaladık."