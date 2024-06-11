Akdeniz'den mayısta 83 milyon 618 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihracatı

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Birlik bünyesinde 83 milyon 618 bin dolarlık dış satım yapılan dönemde, en fazla ihracat Irak, Libya ve Almanya'ya gerçekleştirildi. AKAMİB'in ocak-mayıs dönemi ihracatı yüzde 4,7 artışla 367 milyon 997 bin dolara ulaştı.​​​​​​​​​​​​​​