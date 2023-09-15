Akdenizli üreticilerden sekiz ayda 238 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yazılı açıklamasında, geçen ay 3 bin 577 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini ifade etti.

Birliğin ağustosta 30,8 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirten Tekin, "Bayan dış giyimde 15 milyon dolarlık, bay dış giyimde 7,5 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada 3,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Bahsettiği üç ürün grubunun bir aydaki 30,8 milyon dolarlık ihracatın yüzde 85'ini oluşturduğunu aktaran Tekin, "En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde 9,6 milyon dolarla Hollanda birinci, 5,8 milyon dolarla İspanya ikinci, 2,9 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı." dedi.

Tekin, birliğin ocak-ağustos dönemi ihracatının ise 237 milyon 733 bin dolar olduğunu ifade etti.