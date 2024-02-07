AKİB, 2024’ün ilk ayında ihracatını yüzde 7 artırdı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 293 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, yılın ilk ayında en yüksek ihracat değerlerine kimya, demir-çelik, yaş meyve sebze sektörlerinde ulaşırken, en fazla ihracatı Irak, Rusya ve Romanya’ya yaptıklarını belirtti.

Kılıçer, “Geride bıraktığımız 2023 yılında 16 milyar 161 milyon dolar ihracata imza atan Birliğimiz, 2024 yılına güzel bir başlangıç yaptı. Singapur, Güney Afrika, Cezayir, Fas, Romanya, Fransa, Mısır, İspanya ve Birleşik Krallık pazarlarında önemli artışlar yakalamayı başardık” dedi.

“Yeşil dönüşüm için yeni teşvik ve destekler bekliyoruz”

Ocak ayında ihracat performansının AKİB ihracat ailesi için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Kılıçer, “Geçen yıl dünyadaki parasal sıkılaşma nedeniyle talebin düştüğü, ekonomik büyümelerin durgunluğa doğru gerilediği, küresel ticaretin 2 trilyon dolar daraldığı dönemde ihracat pazarlarında yaşadığımız kayıpları 2024 yılında telafi etmek istiyoruz.

İhracatçı firmaların uygun koşullarda finansmana erişimi konusunda hükümetimizin ve ilgili kurumların attığı adımların, yapılan iyileştirmelerin çok daha yüksek ihracat değerlerine ulaşmamız için kolaylaştırıcı olacağına inanıyoruz. İhracatçı firmalarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanı konusunda da yeni teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

En yüksek ihracat kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebzede

AKİB’in ocak ayındaki ihracatında en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinde ulaştığını ifade eden Kılıçer, şunları söyledi: “Yılın ilk ayında en çok ihracatı 387 milyon 916 bin dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi.

Yüzde 31 artış sağlayan bu birliğimizi, 251 milyon 541 bin dolar değer ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci sıradan, 201 milyon 474 bin dolar değer ile Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sıradan takip etti. Yine ocak ayında Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 173 milyon 523 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 90 milyon 677 bin dolar, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 84 milyon 935 bin dolar, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 30 milyon 933 bin dolar, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 28 milyon 979 bin dolar ihracat değeri elde etti.”

En fazla artış Singapur'a oldu

AKİB’in uzak pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarının ocak ayı raporuna çarpıcı şekilde yansıdığını vurgulayan Başkan Kılıçer, ihracat hacmi artışında en güçlü performansı Singapur pazarında yakaladıklarını, bu ülkede 4 haneli artış sağladıklarını söyledi.