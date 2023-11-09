AKİB, Lübnan, İran ve Cezayir pazarlarında ihracatını katladı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, ekim ayında 1,52 milyar dolar ihracata imza attıklarını açıkladı. Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artış sağladıklarını belirten AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, en yüksek değerlere Hollanda, Irak ve Lübnan pazarlarında ulaşırken, ihracat hacminde en güçlü performansı Lübnan, İran ve Cezayir pazarlarında sergilediklerini bildirdi.

AKİB’in ekim ayındaki 22,9 milyar dolarlık ülke geneli ihracata yüzde 7,8 oranında destek verdiğini kaydeden Başkan R. Onur Kılıçer, “Türkiye’nin kalkınması ve milletimizin refahını artırmak için daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak durumundayız.

Zorlu koşullara rağmen üretebilme kabiliyetimizi, güvenilir ticaret ortağı imajımızı ve tedarikçi gücümüzü daha da geliştirerek “İhracatla Yükselen Türkiye” vizyonuna en güçlü desteği vermenin gayretini gösteriyoruz. Türkiye Yüzyılı’na adım atarken ihracat hedeflerini yakalayabilmemiz için, sürdürülebilir üretimin devamı ve dünyadaki rekabetçiliğimizi koruyacak koşullarda enflasyona yenilmeyen döviz kuru, uygun vadeli finansman ile ihracatçılarımıza sağlanan devlet yardımlarının geçmiş yıllarda olduğu gibi döviz bazında kullandırılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

AKİB’in ekim ayı ihracatını bağlı Birliklere göre değerlendiren Koordinatör Başkan Kılıçer, bu dönemde en çok ihracat yaptıkları sektörlerin kimya, demir-çelik, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar olduğunu bildirdi.

Kimyevi maddelerden 555 milyon dolar ihracat

Kılıçer, “Yılın 10’uncu ayında en fazla ihracatı 555,2 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi.

Bu Birliğimiz, söz konusu dönemde ihracat hacmini yüzde 25 oranında artırma başarısı gösterdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, 291,4 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 200,6 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı.

Yine ekim ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 147,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 102,3 milyon dolar, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 101,2 milyon dolar, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 27,5 milyon dolar ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 25,8 milyon dolar ihracat değeri elde etti” diye konuştu.

En fazla ihracat Hollanda'ya

AKİB’in ekim ayındaki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Kılıçer, ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde Hollanda, Irak ve Lübnan ilk üç sırada yer aldığını belirtti. Kılıçer, "Hollanda’ya 122 milyon dolar, Irak’a 108,9 milyon dolar ve Lübnan’a 78,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracat hacmini en fazla artırdığımız ülkeleri incelediğimizde ise Lübnan, İran ve Cezayir pazarları dikkat çekti.

Lübnan pazarında yüzde 249,2 artışla 78,5 milyon dolar, İran pazarında yüzde 154 artışla 48,6 milyon dolar ve Cezayir pazarında yüzde 91,3 artışla 30,9 milyon dolar ihracata imza attık" dedi. AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, 2023 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 12,9 milyar dolar ihracat değerine eriştiklerini, son 12 aylık dış satım performansında ise 15,87 milyar dolar seviyesine ulaştıklarını sözlerine ekledi.