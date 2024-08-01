AKİB’den Venezuela’ya ihracat çıkarması

Başkent Karakas’ta 26-28 Ey­lül 2024 tarihinde düzenlenecek 2. Venezuela Türk İhraç Ürünle­ri Fuarı’nın katılımcı firmalara sağlayacağı faydalar, yeni ticaret bağlantıları ve iş birliği zemininin irdelendiği “Türk İhraç Ürünle­ri Fuarı Öncesi Neden Venezue­la?” başlıklı etkinliğe Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Aydan Kara­manoğlu, Karakas Ticaret Müşa­viri Samet Korkusuz, ASHİB Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, AKİB Ge­nel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz, ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Ab­durrahman Özalp, Türkiye-Mek­sika Ekonomi ve Ticaret Müste­şarı Jorge Cruz, Venezuela’ya ih­racat yapan iş insanları Hasan Polat ve Mehmet Can Aslan katıldı.

Hibrit toplantının açılışında yapı­lan sunumda Karakas’ın en mer­kezi lokasyonunda düzenlenecek Venezuela Türk İhraç Ürünle­ri Fuarı’nda tarım makineleri, gı­da, temizlik malzemeleri, hijye­nik ürünler, kişisel bakım ürünle­ri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak malzemeleri, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, de­mir-demir dışı metaller, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri başta ol­mak üzere tüm sektörlerin vitrine çıkacağı belirtildi.

Tarım makinesi talebi yüksek

Büyükelçi Aydan Karamanoğlu, Türkiye’den yaklaşık 15 bin kilo­metre uzaktaki Venezuela ile yapı­lan dış ticaretin son yıllarda büyük ivme kazandığını, 2019’da 150 mil­yon dolar civarındaki ticaret hac­minin günümüzde 1 milyar dolar düzeyine yükseldiğini belirtti.

Ve­nezuela Türk İhraç Ürünleri Fua­rı’nın ilkinin çok başarılı geçtiğini, eylül ayındaki ikinci etkinliğin de büyük başarı yakalaması için ih­racatçılara tam destek verdikleri­ni vurgulayan Büyükelçi Karama­noğlu, “Venezuela devlet yönetici­leri ve ülke halkı Türkiye’ye büyük sempati duyuyor ve takdir ediyor. İki ülke arasında mesafe çok uzak olsa da kalplerimiz çok yakın. Ve­nezuela’ya yönelik yatırımlara kar­şı Türkiye’nin desteğini görme­lerinden büyük memnuniyet du­yuyorlar.

Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın da bu dostluk köprülerini daha da güçlendire­ceğini ve karşılıklı ticaret hacmi­ni artıracağına inanıyorum.” dedi. Büyükelçi Karamanoğlu, çok çeşit­li sektörlerde Venezuela firmala­rının Türkiye’den tedarikçi arayı­şı içinde olduğunu, özellikle tarım makinelerine yönelik taleplerin son süreçte fazlalaştığını söyledi.

İşbirliği köprüsü kurmak için tam vakti

Karakas Ticaret Müşaviri Sa­met Korkusuz ise Venezuela pa­zarındaki güncel ve gerçek bilgile­ri aktardı. “Firmalarımız eğer bir ticaret, bir yatırım, yeni iş birlik­leri tesis etmek istiyorlarsa vakit bu vakittir” vurgusu yapan Samet Korkusuz, ekonomik yaptırımlara rağmen Venezuela’da ticaret ikli­minin giderek iyileştiğini, hemen her sektörde yüksek ihracat po­tansiyeli bulunduğunu, tarımsal ürünler, tarım makineleri, kim­ya, inşaat malzemeleri, ev tekstili, hazır giyim, ev ve büro mobilyala­rı, paketleme ve ambalaj makine­leri, ilaç, sağlık ürünleri, otomo­tiv ve yedek parçaları alanların­da Türk ihracatçıların daha etkin olabileceğini dile getirdi.

Fuara Küba ve Dominik Cumhuriyeti’nden de alıcılar gelecek

“Türk İhraç Ürünleri Fuarı Öncesi Neden Venezuela?” etkinliğinin ev sahibi ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ve AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan da konuşmalarında, sanayi ürünlerinde 1,2 milyar dolar, tarım ve gıda sektöründe 1,9 milyar dolar potansiyel ihracat hacmine sahip Venezuela’da organizasyonunu üstlendikleri fuarın güçlü bir sinerji yaratacağı vurgulayarak AKİB üyesi firmaları etkinliğe davet etti.

ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Venezuela pazarında Türk malı imajının çok yüksek olduğunu, eylül ayındaki fuara Venezuela’daki firmaların yanı sıra Küba ve Dominik Cumhuriyeti’nden de alıcıların katılacağını duyurdu ve Venezuela’nın Güney Amerika pazarına açılan kapı olduğunun altını çizdi.

Pazarın karlılık oranı %50’ye çıkıyor

MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz da Venezuela’da 30 yıldır ticaret yapan bir iş insanı olarak deneyimlerini paylaşırken Güney Amerika’da Venezuela pazarına girmenin ve burada tutunmanın Kolombiya, Peru, Arjantin ve Brezilya’ya göre çok daha kolay olduğunu vurguladı. Petrol ve doğal gaz zengini Venezuela’nın ekonomisinin bu kaynaklara dayalı olduğunu, ülkenin gıdada ithalata bağımlı hale geldiğini anlatan Hayri Küçükyavuz, pazarın karlılık oranının yüzde 50’lere kadar çıkabildiğini söyledi.

Venezuela’ya her sektörde güven içinde ihracat yapılabileceğini kaydeden Hayri Küçükyavuz, ülke halkının hızlı tüketmeyi sevdiğini dile getirirken gıda, kozmetik, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaların mutlaka Venezuela pazarına girmelerini tavsiye etti.