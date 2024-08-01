AKİB’den Venezuela’ya ihracat çıkarması
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB), Güney Amerika pazarında stratejik öneme sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Venezuela’da eylül ayında ikincisini gerçekleştireceği Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na hazırlık kapsamında düzenlediği hibrit toplantıda tüketici ürünleri, ilaç, tarım makineleri, paketleme ve ambalaj makineleri, inşaat malzemeleri, otomotiv ve yedek parça, ev tekstili, hazır giyim, ev ve ofis mobilyaları ihracatı için önemli fırsatlar olduğu görüşü ortaya çıktı.
Başkent Karakas’ta 26-28 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek 2. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın katılımcı firmalara sağlayacağı faydalar, yeni ticaret bağlantıları ve iş birliği zemininin irdelendiği “Türk İhraç Ürünleri Fuarı Öncesi Neden Venezuela?” başlıklı etkinliğe Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Karakas Ticaret Müşaviri Samet Korkusuz, ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz, ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Abdurrahman Özalp, Türkiye-Meksika Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Jorge Cruz, Venezuela’ya ihracat yapan iş insanları Hasan Polat ve Mehmet Can Aslan katıldı.
Hibrit toplantının açılışında yapılan sunumda Karakas’ın en merkezi lokasyonunda düzenlenecek Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda tarım makineleri, gıda, temizlik malzemeleri, hijyenik ürünler, kişisel bakım ürünleri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak malzemeleri, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, demir-demir dışı metaller, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri başta olmak üzere tüm sektörlerin vitrine çıkacağı belirtildi.
Tarım makinesi talebi yüksek
Büyükelçi Aydan Karamanoğlu, Türkiye’den yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki Venezuela ile yapılan dış ticaretin son yıllarda büyük ivme kazandığını, 2019’da 150 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin günümüzde 1 milyar dolar düzeyine yükseldiğini belirtti.
Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın ilkinin çok başarılı geçtiğini, eylül ayındaki ikinci etkinliğin de büyük başarı yakalaması için ihracatçılara tam destek verdiklerini vurgulayan Büyükelçi Karamanoğlu, “Venezuela devlet yöneticileri ve ülke halkı Türkiye’ye büyük sempati duyuyor ve takdir ediyor. İki ülke arasında mesafe çok uzak olsa da kalplerimiz çok yakın. Venezuela’ya yönelik yatırımlara karşı Türkiye’nin desteğini görmelerinden büyük memnuniyet duyuyorlar.
Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın da bu dostluk köprülerini daha da güçlendireceğini ve karşılıklı ticaret hacmini artıracağına inanıyorum.” dedi. Büyükelçi Karamanoğlu, çok çeşitli sektörlerde Venezuela firmalarının Türkiye’den tedarikçi arayışı içinde olduğunu, özellikle tarım makinelerine yönelik taleplerin son süreçte fazlalaştığını söyledi.
İşbirliği köprüsü kurmak için tam vakti
Karakas Ticaret Müşaviri Samet Korkusuz ise Venezuela pazarındaki güncel ve gerçek bilgileri aktardı. “Firmalarımız eğer bir ticaret, bir yatırım, yeni iş birlikleri tesis etmek istiyorlarsa vakit bu vakittir” vurgusu yapan Samet Korkusuz, ekonomik yaptırımlara rağmen Venezuela’da ticaret ikliminin giderek iyileştiğini, hemen her sektörde yüksek ihracat potansiyeli bulunduğunu, tarımsal ürünler, tarım makineleri, kimya, inşaat malzemeleri, ev tekstili, hazır giyim, ev ve büro mobilyaları, paketleme ve ambalaj makineleri, ilaç, sağlık ürünleri, otomotiv ve yedek parçaları alanlarında Türk ihracatçıların daha etkin olabileceğini dile getirdi.
Fuara Küba ve Dominik Cumhuriyeti’nden de alıcılar gelecek
“Türk İhraç Ürünleri Fuarı Öncesi Neden Venezuela?” etkinliğinin ev sahibi ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ve AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan da konuşmalarında, sanayi ürünlerinde 1,2 milyar dolar, tarım ve gıda sektöründe 1,9 milyar dolar potansiyel ihracat hacmine sahip Venezuela’da organizasyonunu üstlendikleri fuarın güçlü bir sinerji yaratacağı vurgulayarak AKİB üyesi firmaları etkinliğe davet etti.
ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Venezuela pazarında Türk malı imajının çok yüksek olduğunu, eylül ayındaki fuara Venezuela’daki firmaların yanı sıra Küba ve Dominik Cumhuriyeti’nden de alıcıların katılacağını duyurdu ve Venezuela’nın Güney Amerika pazarına açılan kapı olduğunun altını çizdi.
Pazarın karlılık oranı %50’ye çıkıyor
MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz da Venezuela’da 30 yıldır ticaret yapan bir iş insanı olarak deneyimlerini paylaşırken Güney Amerika’da Venezuela pazarına girmenin ve burada tutunmanın Kolombiya, Peru, Arjantin ve Brezilya’ya göre çok daha kolay olduğunu vurguladı. Petrol ve doğal gaz zengini Venezuela’nın ekonomisinin bu kaynaklara dayalı olduğunu, ülkenin gıdada ithalata bağımlı hale geldiğini anlatan Hayri Küçükyavuz, pazarın karlılık oranının yüzde 50’lere kadar çıkabildiğini söyledi.
Venezuela’ya her sektörde güven içinde ihracat yapılabileceğini kaydeden Hayri Küçükyavuz, ülke halkının hızlı tüketmeyi sevdiğini dile getirirken gıda, kozmetik, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaların mutlaka Venezuela pazarına girmelerini tavsiye etti.