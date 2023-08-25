Alman dış ticaretçi, yatak örtüsü almak istiyor

Yüksek miktarlarda serinletici etkili yatak örtüleri almak üzere TurkishExporter ilan bırakan Almanya merkezli dış ticaret firması, Türkiye’den üretici şirketlerden teklif almak ve sipariş vermek istiyor. 1980 yılında kurulmuş olan firma müşterilerinin talepleri trend tedarik konusunda uzmanlaşmış.

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İhracatçılara hazır yatak ihracat müşterileri



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