Almanya, alüminyum külçe ithal etmek istiyor

Almanya’da ham petrol, LNG, LPG ile petrol ve dağıtım endüstrilerine odaklanan bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Alman ithalatçı yayınladığı ilanla, Türk üreticilerden alüminyum külçe satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Almanya pazarına giriş bileti: “Forie Databank”

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Almanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Almanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Almanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.