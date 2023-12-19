Ambalaj üreticilerine ihracat kapısı aralandı: İran, tedarikçi arıyor!

Ambalaj sektöründe yıldızı parlayan Türkiye, ambalaj ithalatı için ilk sıralarda tercih edilen ülkelerden biri haline geldi. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da her gün yayınlanan ambalaj ithalat talepleri ise bu durumu tam olarak destekler nitelikte.

Bu kapsamda güçlü bir konumda olan Türk ambalaj sektörü; 2021’de 6 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 2022’de bu rakamı yüzde 15 artırarak 7 milyar 467 milyon dolara çıkardı. 2021’de 3 milyon 83 bin ton olan ambalaj ihracatı 2022’de 3 milyon 257 bin tona yükseldi. Ambalaj türüne göre ihracatın dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 63’lük payla plastik ambalajlar yer aldı.

Bugün ise Türkiye ile mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması hedeflenen İran’dan, ambalaj üreticilerine ihracat kapısı aralandı. İran’da 2004 yılından itibaren özel ambalaj kaplarının ithalatı ve tedariki konusunda faaliyet gösteren bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı.

Firma bıraktığı taleple Türkiye’deki ambalaj tedarikçilerine ihtiyacım var diyerek, kozmetik, cilt bakımı ve parfüm şişeleri için ambalaj satın alacağını belirtti. İran’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor ve uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara giriyor.

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kağıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, 2023 yılında güncellenmiş ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine Databank aracılığıyla kolayca erişebilirler.