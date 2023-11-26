Ambalaj üreticilerine müjde! Rusya, kozmetik ürünler için ambalaj tedarik edecek

Ambalaj sektöründe çok önemli bir konumda yer Türkiye, ambalaj ithalatı yapmak isteyenlerin de gözde ülkelerinden biri. Bugün B2B platformu TurkishExporter’da yayınlanan ilanda bu durumu destekler nitelikte.

Bu kapsamda Rusya pazarında kozmetik ve ev kimyasalları için hammadde ve ambalaj tedarikçiliği yapan bir firma, Türkiye’deki ambalaj üreticilerinden kozmetik ürünleri için ambalaj istediğini verdiği duyurdu. Rusya merkezli firma Türkiye'deki ihracatçılardan ürün hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

Rusya’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Türk ambalaj sektörü zirvede

Türkiye Ambalaj Sektörü 2022 İhracat ve İthalat Raporu açıklandı. Buna göre 2021’de 6 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörü 2022’de bu rakamı yüzde 15 artırarak 7 milyar 467 milyon dolara çıkardı. Ambalaj ihracatında miktarda da artış yaşandı. 2021’de 3 milyon 83 bin ton olan ambalaj ihracatı 2022’de 3 milyon 257 bin tona yükseldi.

Ambalaj türüne göre ihracatın dağılımına bakıldığında ilk sırada yüzde 63’lük payla plastik ambalajlar yer aldı. Plastik ambalaj ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 artışla 4 milyar 732 milyon dolara çıktı. Ambalaj ihracatında ikinci sıra yüzde 25’lik payla kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajların oldu. Yüzde 22’lik artışın yaşandığı kağıt/karton/oluklu mukavva ambalaj ihracatı 1 milyar 834 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Metal ambalajlar ise sektörün ihracatında yüzde 8’lik pay alarak üçüncü sırada yer aldı. Metal ambalaj ihracatı 479 milyon 502 bin dolardan 603 milyon dolara yükseldi. 2022 yılında toplam ambalaj ihracatında ilk 10 ülke ise şöyle oluştu: Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İtalya, İsrail, ABD, Fransa, Rusya, Hollanda ve Bulgaristan. Ambalaj sektörünün 2022’de gerçekleştirdiği ithalat ise 4 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl söz konusu ithalat 3 milyar 794 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece ambalaj sektörü 2022’de ülke ekonomisine net 2 milyar 635 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu.